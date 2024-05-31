Любимая порномодель оказалась дочерью: Отец донатил дочери на OnlyFans, не зная об этом

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В Норвегии мужчина понял, что смотрел в OnlyFans порно с участием дочери. После этого ему понадобилась помощь врача-психотерапевта. Об этом пишет издание Dagbladet.
Сообщается, что мужчина был подписан на анонимный аккаунт. Обладательница никогда не показывала своего лица. За деньги она выполняла его просьбы сексуального характера.
Мужчина заподозрил неладное после разговора с друзьями. Один из них рассказал, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Мужчина решил выяснить кто она такая. Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован, была его дочь. После этого он думал о самоубийстве. В итоге не выдержал и рассказал дочери обо всем.
Вместе они начали посещать сеансы психотерапии. Это помогло им наладить отношения. Отец отказался от использования этой платформы, а девушка продолжает зарабатывать на OnlyFans.
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Мужчина заподозрил неладное после разговора с друзьями. Один из них рассказал, что этот анонимный аккаунт принадлежит местной девушке. Мужчина решил выяснить кто она такая. Оказалось, что порномоделью, которой он был очарован, была его дочь. После этого он думал о самоубийстве. В итоге не выдержал и рассказал дочери обо всем.
Вместе они начали посещать сеансы психотерапии. Это помогло им наладить отношения. Отец отказался от использования этой платформы, а девушка продолжает зарабатывать на OnlyFans.
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Дарья Осипова