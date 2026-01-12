Любитель марихуаны и незаконной рыбалки из Хабаровска отправится под суд
В Хабаровском крае полицейские задержали 33‑летнего мужчину, подозреваемого в незаконном вылове краснокнижной рыбы и хранении наркотических веществ. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной полиции.
Злоумышленник занимался незаконной рыбалкой с использованием сетей. Его добычей стала пресноводная рыба из семейства осетровых - калуга, занесённая в Красную книгу.
Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, специалисты оценили более чем в 3 млн рублей. Примечательно, что подозреваемый уже имел судимость за браконьерство.
Кроме того, при обыске полицейские обнаружили у мужчины 171,4 г марихуаны. Задержанный заявил, что нашёл наркотик в лесу для личного употребления. Точные обстоятельства преступлений предстоит установить следователям.
