Любитель марихуаны и незаконной рыбалки из Хабаровска отправится под суд

12 января 2026, 06:16

Фото: iStock/Rawf8

В Хабаровском крае полицейские задержали 33‑летнего мужчину, подозреваемого в незаконном вылове краснокнижной рыбы и хранении наркотических веществ. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной полиции.