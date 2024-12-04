Любители дорогих товаров «забыли» оплатить их на кассе гипермаркета Одинцова

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны пресекли две кражи из местного гипермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Прибыв по сигналу тревоги, сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего мужчину, который решил закупиться деликатесами перед предстоящими праздниками. Гражданин выбрал товары на 11 тыс. рублей, но на кассе самообслуживания оплатил лишь несколько недорогих позиций и вышел из торгового зала», – говорится в сообщении.Через несколько дней росгвардейцы задержали 41-летнего уроженца Пермского края. Злоумышленник надел понравившуюся неоплаченную куртку и спрятал под неё несколько бутылок алкоголя. Сумма ущерба могла составить около 20 тыс. рублей.
Сообщается, что силовики передали правонарушителей в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Лора Луганская