Росгвардейцы задержали в Талдоме убийцу местного охотника

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении известного бизнесмена Александра Е., которого прозвали «пельменным королём». В июле 2024 года он ворвался в офис к своей бывшей жене в Петрозаводске и убил её на глазах у коллег. Когда свидетели попытались остановить разъярённого мужчину, было уже слишком поздно. «Радио 1» расскажет подробности страшной истории и раскроет мотивы ​убийцы.