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Росгвардейцы задержали в Талдоме убийцу местного охотника

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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В Талдоме задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии, сообщили в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области.
«При силовой поддержке ОМОН «Пересвет» задержан 41-летний мужчина. Как установило следствие, вечером 17 ноября подозреваемый, находясь в лесу в Талдомском городском округе, выстрелил из огнестрельного оружия в двух местных охотников. Один из мужчин скончался от полученного ранения. Другому была своевременно оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Как отметили в подмосковной Росгвардии, во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты ружья, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия.




По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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#подмосковье
#московская область
Из-за измены пытал плоскогубцами и раскаленным металлом: под Кемерово задержали истязателя
Россиянин пытал девушку плоскогубцами и раскаленным металлом, заподозрив измену
21 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock/cyano66

В Кемеровской области задержали 21-летнего жителя Прокопьевска, который пытал свою девушку плоскогубцами и раскаленным металлом, заподозрив ее в измене. Об этом сообщает Рудничный районный суд. Истязателя отправили в СИЗО на время расследования.
Отмечается, что парень съехался с 18-летней девушкой в квартире его родителей. Спустя несколько совместной жизни он начал подозревать ее в измене.
«После чего стал прикладывать раскаленную металлическую ложку к частям тела – бедру, голени, ладони, нанес удар по лицу, сжимал плоскогубцами пальцы на руке потерпевшей. Спустя несколько дней обвиняемый избил потерпевшую с особой жестокостью, в результате избиения сломал ей нос», — приводят сообщение ведомства в «Сiбдепо».
Когда полиция приехала задержать подозреваемого, он выпрыгнул с балкона и сбежал. Поймали его в доме потерпевшей, когда он требовал от нее забрать заявление.

Уголовное дело возбудили по статье об истязании с особой жестокостью. Суд отправил парня в СИЗО на время следствия. Он же, в свою очередь, подал апелляцию.

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Пытал и подозревал в изменах: бизнесмен из Карелии убил экс-возлюбленную на глазах у коллег, подробности
21 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении известного бизнесмена Александра Е., которого прозвали «пельменным королём». В июле 2024 года он ворвался в офис к своей бывшей жене в Петрозаводске и убил её на глазах у коллег. Когда свидетели попытались остановить разъярённого мужчину, было уже слишком поздно. «Радио 1» расскажет подробности страшной истории и раскроет мотивы ​убийцы.

Обманчивая картинка


Мария (имя изменено) и Александр состояли в браке более пятнадцати лет. У них двое детей. Она — ревизор в дистрибьюторе замороженных продуктов питания, а он — владелец пельменной, которого прозвали «пельменным королём». На публике пара казалась счастливой, а Александр выставлял себя как примерного семьянина. Однако подруги Марии признались SPB.KP.RU, что дела обстояли совершенно иначе.

«Год назад они развелись с мужем, и он настроил сына против нее и забрал его жить к себе. Ирина осталась с дочкой. Тогда она призналась, что Саша был психопатом, ревнивым тираном. Настоящим абьюзером. Он угрожал ей, преследовал», — сообщила одна из знакомых женщины.

Убил жену в офисе


Мария признавалась коллегам, что работа для неё — безопасное место. Но в тот роковой день она умерла прямо в своём офисе. Бывший муж нашёл её и тут.

Скорее всего, Александр попал на территорию компанию в тот момент, когда туда приехали клиенты. Затем он вошёл в кабинет бывшей жены и, не колеблясь, убил её. На это ему потребовалось лишь 10 секунд.

«Не было даже возможности что-то сделать. У Александра было безумное лицо. Он приказал всем оставаться на своих местах. Выстрелил из пистолета для забоя скота в Ирину и накинулся на нее с ножом. Мы надеемся, что он сгниет в тюрьме и больше никому не причинит вреда. Он специально пришел убить Машу», — вспоминает коллега жертвы.

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Увёз в лес и пытал


В июне 2024 года, незадолго до убийства, бизнесмен подкараулил свою бывшую жену на улице и силой затолкал её в машину. Он вывез её в лес и заставил встать на колени. В автомобиле у него были инструменты для пыток. Всё это ради того, чтобы убедиться в том, что Мария ему не изменяет. Тот факт, что они уже давно развелись, не имел значения для Александра: он всё ещё считал Машу своей.

«В последние месяцы брака они часто ссорились, все это происходило на глазах детей. Ира как-то обмолвилась, что считала мужа психопатом и ревнивым тираном, поэтому они и развелись», — поделилась с «КП – Санкт-Петербург» коллега Марии.

В итоге Маша смогла убедить бывшего мужа в том, что у неё никого нет, и он отпустил её домой. Однако женщина никому не рассказывала о том, что случилось, даже своим близким. Она опасалась, что если сделает это, то Александр разозлится ещё сильнее и тогда она точно не сможет спастись. Но, к сожалению, всё получилось наоборот.

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Меры наказания


В течение последних пяти месяцев Александр находится в следственном изоляторе. Он не отрицает своей вины и даёт показания следователям, однако раскаиваться не собирается.

«Пельменный король» обвиняется в похищении человека, совершенное с применением насилия и оружия и убийстве. Ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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#подмосковье
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#лес
#женщина
#похищение
#бизнесмен
#статьи
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Два человека ранены в ходе перестрелки в свердловском торговом центре
Двое мужчин получили ранения в ходе перестрелки в ТЦ в Каменск-Уральском
21 ноября 2024, 13:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Свердловской области два человека получили ранения в ходе перестрелки в торговом центре. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что звуки выстрелов раздались в ТЦ «Мегамарт» в Каменск-Уральском. Двое мужчин устроили перестрелку, в результате которой оба получили огнестрельные ранения. Один из них был вынесен прибывшими врачами на носилках. На полу в магазине остались следы крови. Второго пострадавшего также госпитализировали.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые эвакуировали посетителей и оцепили торговый центр.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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#скорая помощь
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#происшествия
#госпитализация
#стрельба
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолёта
21 ноября 2024, 13:02

Урсула фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен спасла одного из пассажиров самолёта. Это произошло во время рейса LX780 авиакомпании Swiss Air, следовавшего их Цюриха в Брюссель.
Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на одного из пассажиров самолёта. Мужчина рассказал, что во время полёта человеку в салоне самолёта стало плохо. Экипаж, как это обычно бывает в подобных случаях, обратился к другим пассажирам с вопросом, кто обладает необходимыми познаниями в области медицины для того, чтобы оказать помощь пострадавшему. Откликнулась глава Еврокомиссии, которая имеет медицинское образование. Она привела пострадавшего в чувство.

После посадки в Брюсселе за чиновницей приехал чёрный «Мерседес», на котором фон дер Ляйен укатила, так как торопилась на официальную встречу. Остальные пассажиры ждали, пока врачи займутся пострадавшим.

Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера. В 1991 году она получила там докторскую степень. В публикации отмечается, что это уже не первый случай, когда фон дер Ляйен оказывает экстренную помощь человеку на борту самолёта.

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#помощь
#образование
#пассажиры
#мерседес
#мужчина
#еврокомиссия
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В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову
21 ноября 2024, 12:55

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном Орехово-Зуеве задержали девушку, написавшую «Ахмат слива» на памятнике главе Чечни Ахмату Кадырову в Бутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 23-летняя Наталья А. зарегистрирована в Сергиевом Посаде. По версии следствия, в ночь на 13 ноября она оставила несколько надписей на памятнике Кадырову, расположенному на одноимённой улице в столичном районе Бутово.

На следующее утро памятник отмыли, а девушку задержали в области. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В настоящее время Наталья находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время региональная полиция продолжает расследовать данный инцидент.

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В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте
21 ноября 2024, 12:46

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

В Москве мигрант из Узбекистана предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которые не достигли совершеннолетия, проинформировало региональное управление следственного комитета России (СКР) в своём Телеграм-канале.
Следствие полагает, что 11 мая 2024 года обвиняемый в преступлении увидел, что в подъезд жилого дома на улице Бориса Пастернака в поселке Внуковское зашли две маленькие девочки, за которыми он последовал. Мужчина зашёл в лифт вместе со школьницами — там он изнасиловал их. Несовершеннолетние сообщили о произошедшем родителям, которые и обратились к правоохранительным органам.

Мигрант был задержан и отправлен в СИЗО. Сотрудники полиции провели комплекс следственных действий и экспертиз, а потом предъявили обвинения преступнику.

Ранее стало известно, что бывший заместитель директора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Герман Беляков был задержан. По данным следствия, он насиловал воспитанников в туалете и в кабинете центра.

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#изнасилование
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В РФ член китайской делегации похитил у коллег 6,5 млн рублей и паспорта
21 ноября 2024, 11:25

Фото: iStock/ loonger

Во Владивостоке член китайской делегации уговорил своих коллег отдать ему паспорта и 6,5 миллиона рублей для того, чтобы оформить сделку, а потом похитил деньги с документами и сбежал, проинформировал Телеграм-канал Baza.
8 ноября Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь прибыли во Владивосток, они хотели найти поставщиков партии угля почти на семь миллионов рублей. Спустя несколько дней они встретились с одним из потенциальных партнёров в офисе и провели с ним переговоры. На деловой встрече говорил в основном Хайфэнь, который единственный из граждан Китая хорошо знал русский язык.

Вечером после переговоров мужчина сказал, что можно подписывать документы с новым поставщиком. Хайфэнь взял 6,5 миллиона рублей, которые предназначались для закупки партии угля, сумку с паспортами членов делегации и якобы поехал оформлять документы. Потом он перестал выходить на связь. Хайфэнь не отвечал на звонки начальства из Китая и коллег. Сейчас его ищут.

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#кража
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В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту
В Башкирии старшеклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы
21 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/blinow61

В Башкирии одиннадцатиклассник заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту в популярной игре Roblox. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девочка выполнила условие, однако в ответ не получила обещанных робуксов от 17-летнего юноши. Тогда она пожаловалась на произошедшее матери.

После её обращения в полицию правоохранителям удалось оперативно задержать несовершеннолетнего. В отношении молодого человека возбудили дело по статье Уголовного кодекса о совершении насильственных действий сексуального характера.

Юноша учится в 11 классе. Он вырос в благополучной полной семье и ранее не состоял на учёте.

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#девочка
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Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье
21 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/blinow61

В Приморском крае автомобиль рухнул в 12-метровой высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «112», ссылаясь на данные региональной прокуратуры.
Отмечается, что авария произошла в центре Владивостока. Водитель автомобиля Toyota Hiace съехал с косогоре Орлиной сопки. Машина рухнула на парковку, на которой в этот момент находились другие авто. Несколько из них получили повреждения.

В результате аварии был госпитализирован водитель рухнувшего автомобиля. По словам врачей, он находится в тяжёлом состоянии. Пассажир, сидевший рядом, погиб на месте от полученных травм.

Краевая полиция и прокуратура разбираются в произошедшем, ведётся выяснение обстоятельств аварии.

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