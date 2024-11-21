Росгвардейцы задержали в Талдоме убийцу местного охотника

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Талдоме задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. В операции приняли участие сотрудники ОМОН «Пересвет» Росгвардии, сообщили в пресс-службе Главного управления силового ведомства по Московской области.
«При силовой поддержке ОМОН «Пересвет» задержан 41-летний мужчина. Как установило следствие, вечером 17 ноября подозреваемый, находясь в лесу в Талдомском городском округе, выстрелил из огнестрельного оружия в двух местных охотников. Один из мужчин скончался от полученного ранения. Другому была своевременно оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.Как отметили в подмосковной Росгвардии, во время обыска по месту жительства задержанного были изъяты ружья, патроны и другие предметы, имеющие значение для следствия.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская