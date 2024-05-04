«Люблю многое»: Обиженные коллеги зарегистрировали россиянку на сайте с проститутками

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Жительницу Екатеринбурга зарегистрировали на сайте интим-услуг без её ведома, об этом сообщает E1.RU.
По словам потерпевшей, она работает курьером в магазине, с заведующей которого у неё произошёл конфликт. Девушке долго не выдавали заказ, который уже был собран. После ссоры коллеги заявили, что «сделают все, что я вообще не буду приходить туда больше».
Через 40 минут после конфликта в магазине ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Мужчины интересовались секс-услугами, которые девушка якобы оказывает. Один из звонивших переслал ей скриншот с объявлением от лица россиянки. Там сообщалось, что она «любит много», к заметке был прикреплён номер екатеринбурженки.
Девушка уверена, что именно коллеги разместили объявление от её имени.
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Через 40 минут после конфликта в магазине ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Мужчины интересовались секс-услугами, которые девушка якобы оказывает. Один из звонивших переслал ей скриншот с объявлением от лица россиянки. Там сообщалось, что она «любит много», к заметке был прикреплён номер екатеринбурженки.
Девушка уверена, что именно коллеги разместили объявление от её имени.
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Евгения Парфентьева