Любовь к котенку спасла украинца от смерти в горах

Фото: istockphoto/maria zheleznova
Житель Украины Владислав Дуда вместе с котенком по имени Персик нелегально пересек границу с Румынией, пытаясь избежать мобилизации, и едва не замерз в горах, информирует Associated Press.
На помощь 28-летнему мужчине пришли румынские спасатели, которые извлекли его из горного ущелья глубиной 400 метров. Им удалось сделать это вовремя, так как у него проявлялись все признаки серьезного переохлаждения.
Спасательная операция оказалась сложной: сначала планировалось эвакуировать украинца вертолетом, но плохие погодные условия воспрепятствовали этому. В итоге спасатели приняли решение нести его на руках по глубокому снегу при температуре — 10 °C. Сообщается, что все это время под курткой мужчины находился Персик.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки. Украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.
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Спасательная операция оказалась сложной: сначала планировалось эвакуировать украинца вертолетом, но плохие погодные условия воспрепятствовали этому. В итоге спасатели приняли решение нести его на руках по глубокому снегу при температуре — 10 °C. Сообщается, что все это время под курткой мужчины находился Персик.
«Котенок был теплым и согревал его... поэтому он спас ему жизнь», — пишет AP.
Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки. Украинские уклонисты, пересекающие границу с Румынией через горы, готовы погибнуть, лишь бы не вступать в ряды ВСУ.
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Дарья Осипова