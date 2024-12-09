На востоке Москвы произошел крупный пожар

Фото: istockphoto/maki_shmaki
В производственном здании на улице Буракова произошел крупный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Пожару присвоен повышенный ранг сложности из-за значительной площади возгорания и густого черного дыма, поднимающегося из здания.
По предварительной информации, огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже. Общая площадь горящего здания составляет 4,5 тыс. квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения МЧС для борьбы с огнем и координации действий.
Руководство столичного главка МЧС также направляется на место происшествия для оценки ситуации и организации необходимых мер по ликвидации пожара. Информация о пострадавших не сообщалась.
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По предварительной информации, огонь охватил малярный цех и покрасочную камеру на первом этаже. Общая площадь горящего здания составляет 4,5 тыс. квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения МЧС для борьбы с огнем и координации действий.
Руководство столичного главка МЧС также направляется на место происшествия для оценки ситуации и организации необходимых мер по ликвидации пожара. Информация о пострадавших не сообщалась.
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Дарья Осипова