Любови Успенской проведут срочную операцию

03 октября 2025, 08:48

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная певица Любовь Успенская готовится к операции. Врачи вставят ей швейцарские пластины в сломанную руку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.