Любови Успенской проведут срочную операцию
Известная певица Любовь Успенская готовится к операции. Врачи вставят ей швейцарские пластины в сломанную руку. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Специалисты уже начали подготовку к вмешательству. Прогнозы врачей обнадеживают: через несколько дней после операции Успенская сможет вернуться к концертной деятельности. Знаменитость переживает из-за возможного шрама. Все запланированные выступления и корпоративы пока отменены.
Любовь Успенская — советская и российская певица, известная исполнением песен в жанрах русского шансона и городского романса. В ноябре 2016 года она стала гостьей телепередачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. Ради выигрыша артистка рассказала, как в 16 лет сделала аборт в кустарных условиях.
