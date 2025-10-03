Жительница Камчатки не захотела отпускать сожителя к другу и пырнула его ножом
В Петропавловске-Камчатском завели уголовное дело на 27-летнюю женщину. Она не захотела отпускать сожителя к другу и ударила его ножом, пишет «Лента.ру».
Обвинение основано на статье 111 УК РФ, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью.
Инцидент произошел в июне. Конфликт возник, когда мужчина захотел посетить приятеля, а его возлюбленная этому воспротивилась. После неудавшихся попыток уговорить сожителя остаться, женщина схватила нож и ударила его в живот. После происшествия она вызвала скорую помощь.
