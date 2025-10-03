Поисковики проверили два охотничьих домика при поисках семьи в Красноярском крае

03 октября 2025, 07:21

Фото: istockphoto /Koretskyi Oleksandr

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи, исчезнувшей во время турпохода. В операции участвуют более 100 человек. Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения, но не нашли следов пропавших, пишет РИА Новости.