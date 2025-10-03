Поисковики проверили два охотничьих домика при поисках семьи в Красноярском крае
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи, исчезнувшей во время турпохода. В операции участвуют более 100 человек. Поисковики обследовали туристическую тропу и два охотничьих строения, но не нашли следов пропавших, пишет РИА Новости.
По информации МВД, двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября. Семья планировала путешествие в составе группы, но другие участники отменили выход из-за плохого прогноза погоды.
Ранее сообщалось, что к поискам присоединилась команда беспилотных летательных аппаратов. Спасатели уже обследовали около 20 квадратных километров лесных массивов и горных районов. Они нашли автомобиль исчезнувшей группы, внутри которого оказались сумка, пара кроссовок и детское автокресло вместе с мягкой игрушкой.
