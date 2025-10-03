Достижения.рф

На набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.



На место происшествия выехали 20 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Спасатели работают над ликвидацией последствий инцидента. Подробности уточняются.

Дарья Осипова

