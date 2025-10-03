На набережной Фонтанки легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду
Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в воду на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.
На место происшествия выехали 20 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Спасатели работают над ликвидацией последствий инцидента. Подробности уточняются.
Ранее стало известно, что здание Промышленного колледжа энергетики и связи обрушилось ранним утром во Владивостоке на улице Борисенко.
До этого в Москве автомобиль на полной скорости врезался в группу пешеходов. Инцидент произошёл в Останкинском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
