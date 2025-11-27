«Любовная западня»: Россиянин зверски избил старика из-за ревности и ограбил его

27 ноября 2025, 20:06

На Сахалине будут судить мужчину, который избил и ограбил пенсионера

Фото: Istock/Alexander Semenov

В Сахалинской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на 65-летнего мужчину и краже имущества. Об этом сообщает «МВД Медиа».