«Любовная западня»: Россиянин зверски избил старика из-за ревности и ограбил его
В Сахалинской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на 65-летнего мужчину и краже имущества. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Конфликт произошёл в селе Красная Тымь. По версии следствия, подозреваемый ревновал свою жену к пожилому соседу. Мужчина в камуфляже и балаклаве проник в дом пенсионера, нанёс ему удар в лицо и сдавил шею.
В результате пожилой человек получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. После нападения злоумышленник похитил у него телефоны, документы и банковские карты. Затем он заставил жену ввести пароль от банковского приложения потерпевшего, но банк заблокировал перевод 820 тысяч рублей.
Правоохранители задержали подозреваемого. При обыске они изъяли похищенные телефоны и обгоревшие документы, которые он пытался сжечь. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемый содержится под стражей.
