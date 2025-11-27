Иностранца-педофила лишили гражданства РФ за надругательство над ребёнком
В Кировской области суд лишил российского гражданства иностранца, осужденного за преступление против несовершеннолетнего. Подробности сообщает ГУ МВД России по региону.
Основанием для такого решения послужил Федеральный закон № 316-ФЗ, который начал действовать с 11 августа этого года. Это положение позволяет аннулировать гражданство России у лиц, получивших паспорт, а затем совершивших тяжкое преступление.
Установлено, что иностранец получил российский паспорт в 2020 году по упрощённой процедуре. Суд установил его вину в совершении насильственных действий в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет. Документ осужденного изъяли и аннулировали. После отбытия наказания в колонии мужчину депортируют из России.
