Ревнивый муж, таскавший привязанную к лошади жену по степи, попал под суд

27 ноября 2025, 19:16

В Казахстане суд начал процесс над мужчиной, обвиняемым в жестоком убийстве жены

Фото: Istock/Daniel Pankoke

В Казахстане суд начал процесс над мужчиной, которого обвиняют в жестоком убийстве жены. Об этом сообщает Kazinform.