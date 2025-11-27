Ревнивый муж, таскавший привязанную к лошади жену по степи, попал под суд
В Казахстане суд начал процесс над мужчиной, которого обвиняют в жестоком убийстве жены. Об этом сообщает Kazinform.
Следствие установило, что конфликт между супругами произошёл на почве ревности. Мужчина в момент ссоры находился в состоянии опьянения. Подсудимый просил о закрытом процессе, но суд отклонил это ходатайство. Следующее заседание назначили на 5 декабря.
Инцидент произошёл в июле. Во время ссоры муж избил жену, затем привязал её к лошади и потащил по степи. Женщина получила переломы черепа, таза, конечностей и отёк мозга. Врачи зафиксировали следы волочения. Медики госпитализировали пострадавшую, но спасти её не смогли.
Следствие изначально возбудило дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Однако родственники погибшей требуют переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью.
Читайте также: