Любовница отрезала половой орган мужчине, узнав, что он не развелся с женой
В Малайзии 34-летняя женщина из Бангладеш отрезала половой орган своего возлюбленного, узнав, что он до сих пор женат. Об этом сообщает издание издание World of Buzz со ссылкой на местную полицию.
По версии следствия, преступление женщина совершила на почве ревности. Мужчину с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По словам врачей, его состояние оценивается как стабильное.
Представитель полиции сообщил, что подозреваемую задержали в течение двух часов после инцидента. При обыске у неё изъяли 29-сантиметровый нож, использованный при нападении. Женщина не имела судимостей, а тест на наркотики показал отрицательный результат.
Королевская полиция Малайзии продолжает расследование. Ожидается, что женщине предъявят обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
