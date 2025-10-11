Любовница отрезала половой орган мужчине, узнав, что он не развелся с женой

11 октября 2025, 12:58

WOB: в Малайзии женщина отрезала пенис мужчине, узнав, что он ещё женат

Фото: iStock/zoka74

В Малайзии 34-летняя женщина из Бангладеш отрезала половой орган своего возлюбленного, узнав, что он до сих пор женат. Об этом сообщает издание издание World of Buzz со ссылкой на местную полицию.