Любовницу бизнесмена Владимира Зубкова обвиняют в хищении 15 млн: у неё отбирают сына и везут в колонию

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Много лет Татьяна Беленок состояла в отношениях с известным бизнесменом Владимиром Зубковым, от которого родила ребёнка. Однако, когда мужчину посадили, он начал отказываться от сына и обвинил бывшую в воровстве.
В 2008 году авторитетный бизнесмен из Волгограда Владимир Зубков, решивший открыть загородный ресторан, обратился за помощью к Беленок. Она начала вести бизнесы, но вскоре отношения из рабочих переросли в любовные. С 2008 по 2019 годы они состояли в отношениях. При этом выяснилось, что у Зубкова была семья, в которой подрастали две дочери.
В 2019 году мужчину посадили по обвинению в соучастии в покушении на губернатора Волгоградской области. Зубков свою вину не признал.
Ему удалось до вступления в силу приговора передать весь бизнес супруге Елене Зубковой, хотя Беленок утверждает, к тому моменту они уже официально были разведены. После этого Елена начала портить жизнь Татьяне и обвинила ей в намерении украсть деньги и забрать часть бизнеса.
В результате, в отношении Татьяны Беленок было возбуждено уголовное по статье о хищении. Её обвинили в краже 14,5 миллионов рублей. При этом женщина утверждает, что никогда не брала этих денег.
Решением суда её приговорили к трём годам колонии общего режима. Сейчас ещё можно обжаловать это решение, однако уже скоро оно должно вступить в силу. Больше всего Татьяна боится за 13-летнего сына от Зубкова, которого его бывшая жена Елена уже решила забрать к себе на воспитание.
Также женщина продолжает утверждать, что Беленок обворовала её семью, а Владимир через адвокатов передал убеждённость в том, что любовница его якобы подставила.
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В 2019 году мужчину посадили по обвинению в соучастии в покушении на губернатора Волгоградской области. Зубков свою вину не признал.
Ему удалось до вступления в силу приговора передать весь бизнес супруге Елене Зубковой, хотя Беленок утверждает, к тому моменту они уже официально были разведены. После этого Елена начала портить жизнь Татьяне и обвинила ей в намерении украсть деньги и забрать часть бизнеса.
В результате, в отношении Татьяны Беленок было возбуждено уголовное по статье о хищении. Её обвинили в краже 14,5 миллионов рублей. При этом женщина утверждает, что никогда не брала этих денег.
Решением суда её приговорили к трём годам колонии общего режима. Сейчас ещё можно обжаловать это решение, однако уже скоро оно должно вступить в силу. Больше всего Татьяна боится за 13-летнего сына от Зубкова, которого его бывшая жена Елена уже решила забрать к себе на воспитание.
Также женщина продолжает утверждать, что Беленок обворовала её семью, а Владимир через адвокатов передал убеждённость в том, что любовница его якобы подставила.
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Анастасия Чинкова