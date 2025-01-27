В Лобне задержали нелегальную мигрантку, пытавшую дочь раскалённым железом

Фото: iStock / Alexander Semenov
В Лобне задержали женщину, подозреваемую в истязании дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в истязании девочки. Позднее была установлена причастность к этому преступлению её матери.
Сейчас с женщиной работают следователи. Её супруга задержали ранее. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.
Читайте также:
Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
«По данным следствия, с января прошлого года супруги, проживающие в Лобне, систематически избивали свою дочь 2012 года рождения. Они также причиняли ей множественные ожоги раскалёнными на огне металлическими предметами по различным частям тела. В ходе расследования установлено, что семья находится на территории России нелегально. В этой связи организована проверка», – говорится в сообщении.
Сейчас с женщиной работают следователи. Её супруга задержали ранее. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.
Читайте также:
Мигрант наказывал ребенка раскаленным металлом
Известный телеведущий погиб с семьей при пожаре в Турции
Врач-извращенец за время «осмотров» изнасиловал более 200 пациентов, включая мужчин
Лора Луганская