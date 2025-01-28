Мошенники за несколько дней выманили у пенсионерки из Балашихи 3,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
80-летняя жительница Балашихи отдала телефонным мошенникам 3,5 млн рублей, полицейским удалось задержать курьера банды, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, пенсионерке на мобильный позвонила женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, и сказала, что мошенники пытаются украсть деньги с её банковских счетов. Чтобы помешать им, надо следовать указаниям «сотрудника банка», который с ней свяжется. Лжесотрудник узнал всё о счетах пенсионерки и убедил её передать деньги «инкассатору» — якобы для перевода на безопасный счёт», — говорится в сообщении.В течение нескольких дней пенсионерка снимала деньги и отдавала курьерам. Общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей. Затем она рассказала об этом своей внучке, и та убедила женщину, что её обманули и надо обратиться в полицию.
Полицейские сумели установить маршрут передвижения последнего курьера и задержали его по месте временного проживания в Москве. Им оказался 24-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.
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