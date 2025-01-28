В Улан-Удэ осуждена кибермошенница на 6,5 лет за хищение более 139 миллионов рублей

При пожаре в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ на Каширском шоссе в Москве пострадавших нет, в здании дымился вентиляционный шкаф. Об этом сообщил начальник управления предотвращения ЧС в НИЯУ МИФИ Александр Мамнев. По его словам, возгорание ликвидировали еще до прибытия спасателей.