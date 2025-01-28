В Улан-Удэ осуждена кибермошенница на 6,5 лет за хищение более 139 миллионов рублей

Фото: iStock/nevodka
Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил 26-летнюю местную жительницу к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за участие в организованной преступной группе, занимающейся кибермошенничеством. Об этом сообщила прокуратура Бурятии, пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, женщина была признана виновной в 127 эпизодах мошенничества и 36 фактах кражи с банковских счетов. Преступления были совершены в период с апреля 2020 года, когда она вступила в преступную группу. Ее роль заключалась в привлечении лиц, которые за вознаграждение открывали банковские счета и получали карты, которые затем передавались соучастникам.
Мошенники действовали по схеме: они звонили жертвам, сообщая о попытках списания средств, и предлагали перевести деньги на «безопасные» счета. В результате их действий ущерб был причинен 165 гражданам и составил более 139 миллионов рублей. Суд учел мнение государственного обвинения при вынесении приговора.
Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников
Мошенники с Украины придумали новую схему кражи денег у россиян
Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах
Мошенники действовали по схеме: они звонили жертвам, сообщая о попытках списания средств, и предлагали перевести деньги на «безопасные» счета. В результате их действий ущерб был причинен 165 гражданам и составил более 139 миллионов рублей. Суд учел мнение государственного обвинения при вынесении приговора.
Генпрокуратура требует изъять доли компаний у бывшего менеджера «Газпрома» Митюшова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Юрист рассказала, как защититься от кибермошенников
Мошенники с Украины придумали новую схему кражи денег у россиян
Мошенники стали создавать фальшивые домовые чаты через QR-коды в подъездах
Дарья Осипова