Пьяный россиянин затащил девушку в подъезд дома и жестоко избил
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд и избил. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, все произошло ночью 4 сентября в жилом доме на Выборгском шоссе. Свидетелем конфликта стал охранник от управляющей компании. Он нажал на «тревожную кнопку», как только заметил неладное по камерам видеонаблюдения.
Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обезвредили 40-летнего гражданина и передали полиции. Перед задержанием он успел нанести потерпевшей несколько ударов по голове.
Сейчас избитая девушка находится в больнице под наблюдением врачей. У нее диагностировали перелом носа, ссадины и гематомы на лице.
