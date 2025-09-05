Пьяный россиянин затащил девушку в подъезд дома и жестоко избил

05 сентября 2025, 17:44

В Петербурге пьяный мужчина затащил девушку в подъезд и избил

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд и избил. Об этом сообщает 78.ru.