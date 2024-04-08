Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области достигло 26 человек. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, ещё 26 пострадали.
В настоящее время четверым из них оказана амбулаторная помощь, ещё 22 госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.
По данным прокуратуры, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород.
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В настоящее время четверым из них оказана амбулаторная помощь, ещё 22 госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работали десять бригад скорой помощи и бригада областного центра медицины катастроф.
По данным прокуратуры, автобус съехал в кювет и опрокинулся. Он следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород.
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Анастасия Чинкова