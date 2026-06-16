Люди посетили кафе и массово отравились в Волгоградской области

16 июня 2026, 11:50

SHOT: 18 человек госпитализировали в Камышине после отравления в кафе

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Камышине (Волгоградская область) 18 человек, включая шестерых детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления роллов, заказанных в местном кафе 8 июня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.