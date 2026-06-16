Люди посетили кафе и массово отравились в Волгоградской области
В Камышине (Волгоградская область) 18 человек, включая шестерых детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией после употребления роллов, заказанных в местном кафе 8 июня. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, у пострадавших диагностировали сальмонеллез. Все пациенты жаловались на схожие симптомы: температура до 40 градусов, тошнота, диарея, резкие боли в животе и сильная слабость.
Один из клиентов, забравший роллы на вынос для себя и супруги, через несколько часов оказался в реанимации вместе с женой. Другая посетительница, ужинавшая в заведении с молодым человеком, рассказала, что тошнота не прекращалась у неё в течение четырёх дней, а интенсивные боли до сих пор мешают ей спать.
В настоящее время кафе закрыто под предлогом технических проблем. По словам пострадавших, администрация не отвечает на претензии и блокирует недовольных клиентов в соцсетях. Горожане намерены обратиться с коллективными жалобами в Роспотребнадзор, прокуратуру и суд.
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