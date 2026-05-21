Мужчина заказал урну для праха деда, а получил останки постороннего человека
Житель Южной Калифорнии Марк Калберстон получил от Amazon урну с прахом незнакомца. Об этом сообщает KTLA.
Калберстон рассказал, что в начале прошлого года умер его дед. Семья заказала на сайте Amazon несколько урн. Через несколько месяцев бабушка Марка решила поместить прах мужа в одну из них. Когда она открыла ёмкость, то обнаружила внутри чужой прах.
Марк связался с организацией. Компания принесла извинения и предложила вернуть деньги, но не стала разбираться в ситуации. Мужчина отказался от возврата. Он хочет найти родственника человека, которому принадлежал обнаруженный прах.
Amazon предложил отвезти урну в местное похоронное бюро. Однако мужчина счёл, что это не решение проблемы, а попытка переложить ответственность на других. Он продолжает искать владельцев урны.
