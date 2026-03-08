Дочь убитого в тюрьме знаменитого детоубийцы попросила «смыть его прах в унитаз»

08 марта 2026, 23:01

Фото: istockphoto/txking

27-летняя Саманта Брайан — дочь Йена Хантли, одного из самых ненавистных преступников Великобритании, — прокомментировала сообщения о его смерти.





По данным The Sun, она заявила, что прах отца следует смыть в унитаз, поскольку он не заслуживает похорон. Хантли скончался в 52 года в больнице Ньюкасла. Ранее, 26 февраля, на него напал сокамерник в тюрьме Фрэнкленд. Мужчине нанесли тяжелую травму головы металлическим прутом. Сообщается, что после нападения он ослеп, впал в вегетативное состояние, а затем его отключили от аппаратов жизнеобеспечения.





«Устраивать похороны для такого человека бессмысленно. Он сгорит в аду. Дьявол его ждёт», — добавила Саманта.