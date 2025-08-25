Люди с факелами подожгли машину беременной жительницы Химок
В одном из коттеджных посёлков Химок, в районе аэропорта Шереметьево, произошёл поджог автомобиля беременной девушки. Ночью женщина проснулась от шума и увидела, что её внедорожник горит.
Как сообщает Telegram-канал «Москвач», сначала она подумала, что причиной пожара стала техническая неисправность китайского автомобиля Chery. Однако позже, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, девушка обнаружила, что к её машине подошли двое человек с факелами и умышленно подожгли её.
Автомобиль полностью выгорел. Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Владелица авто испытала большой стресс и сейчас остаётся под пристальным вниманием врачей и родственников.
