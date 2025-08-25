Люди с факелами подожгли машину беременной жительницы Химок

25 августа 2025, 12:28

Фото: iStock/madsci

В одном из коттеджных посёлков Химок, в районе аэропорта Шереметьево, произошёл поджог автомобиля беременной девушки. Ночью женщина проснулась от шума и увидела, что её внедорожник горит.