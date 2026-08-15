Люди умышленно заражали других ВИЧ в Душанбе
МВД: В Душанбе десять человек умышленно заражали других ВИЧ, их задержали
В столице Таджикистана сотрудники милиции задержали десять человек по подозрению в умышленном заражении других граждан ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел по городу Душанбе.
По данным правоохранительных органов, от действий задержанных могли пострадать более 60 человек. В отношении всех фигурантов возбудили уголовные дела по статье 125 Уголовного кодекса Таджикистана. Собранные материалы уже направили на рассмотрение в суд.
«Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны десять человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ», — говорится в официальном сообщении на сайте УМВД Душанбе.
В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет. В связи с инцидентами милиция обращается к гражданам с настоятельной просьбой бережно относиться к своему здоровью и заботиться о здоровье окружающих. Согласно данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, по состоянию на 2025 год в Таджикистане зарегистрировано более 13 тысяч человек, живущих с ВИЧ.