Люди умышленно заражали других ВИЧ в Душанбе

15 августа 2026, 22:24

МВД: В Душанбе десять человек умышленно заражали других ВИЧ, их задержали

Фото: istockphoto/Motortion

В столице Таджикистана сотрудники милиции задержали десять человек по подозрению в умышленном заражении других граждан ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Управление Министерства внутренних дел по городу Душанбе.





По данным правоохранительных органов, от действий задержанных могли пострадать более 60 человек. В отношении всех фигурантов возбудили уголовные дела по статье 125 Уголовного кодекса Таджикистана. Собранные материалы уже направили на рассмотрение в суд.





«Только за текущий год сотрудниками столичной милиции были задержаны десять человек, подозреваемых в заражении других граждан ВИЧ», — говорится в официальном сообщении на сайте УМВД Душанбе.