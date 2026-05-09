Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере
Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере «Карибская принцесса» (Caribbean Princess). Об инциденте сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Ведомство уточнило: заразились 115 человек — 102 пассажира и 13 членов экипажа. Заболевшие жаловались на рвоту и сильную диарею. Медики изолировали инфицированных в каютах и взяли у них биологические образцы для исследований.
Лайнер вышел из Флориды 28 апреля и должен прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза судно сделает остановки в Доминиканской Республике и на Багамах. После возвращения в порт компания проведёт полную санитарную обработку лайнера перед следующим рейсом.
Отмечается, что это четвёртая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года. В марте норовирус выявили у 141 пассажира и 52 членов экипажа на другом лайнере Princess Cruises.
Читайте также: