«Подарок Макрону» и десятки погибших: что известно об ударе ВСУ по Херсонской области

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Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек. Что известно на данный момент об ударе украинской армии, в материале «Радио 1».
Удары были произведены авиабомбой и с помощью HIMARS
По словам Сальдо, первый удар по магазину был нанесен с помощью корректируемой авиабомбой, в то время как второй удар – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
При этом корректируемая авиабомба была проведена во Франции.
Обстоятельства нападения расследует СК
Следственный комитет (СК) России заявил, что анализирует обстоятельства обстрела села в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ).
«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», – сообщается в заявлении.
Сальдо охарактеризовал обстрел деревни как людоедский поступок Зеленского
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком Владимира Зеленского.
«Подлейший поступок. Видимо, Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – заявил он в своем Telegram-канале.
По его словам, нападением на Херсонскую область и Луганска Зеленский «сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран».
Ранее ВСУ нанесли удары по Луганску
Утром 7 июня в Луганске прогремела серия взрывов. В жилых районах города прозвучало семь детонаций. В результате обстрела обрушился подъезд жилого дома в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо человека погибли.
Все культурные мероприятия, запланированные в Луганске на субботу, 8 июня, были отложены из-за усиленного артиллерийского огня украинских войск, сообщило Министерство культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об очевидном в ракетных удара по Луганску и Херсонской областям «натовском почерке». Москва расценивает их, как спланированные и тщательно подготовленные акции устрашения.
По ее словам, Киев получил от Вашингтона зеленый свет на нанесение ударов с использованием западного оружия.
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Александр Климов