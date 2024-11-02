Лже-бойца ЧВК «Вагнер» наказали в Британии

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В Великобритании приговорили к 2,5 годам тюрьмы поляка Петра Кучарски за то, что он притворялся бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на материалы заседания в Лондоне. Суд признал мужчину виновным в заявлении о принадлежности к запрещенной террористической организации.
«Кучарски был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения с возможностью продления срока еще на год за то, что он заявил о своей принадлежности к запрещенной террористической организации», — отмечается в публикации.Ранее сообщалось, что Кучарски всячески хвалился и убеждал людей, что служил в ЧВК «Вагнер». Прокуратура не нашла доказательств его причастности к деятельности группы, потому суд вынес приговор лишь за слова о принадлежности к «Вагнеру».
Напомним, Великобритания в 2023 году официально признала группу «Вагнер» террористической организацией и внесла ее в список запрещенных объединений. Членство в группе «Вагнер» или ее поддержка с тех пор считаются уголовным преступлением.
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