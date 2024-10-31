Бывший боец «Вагнера» рассказал о дисциплине в ЧВК

Форма ЧВК «Вагнер» (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
О суровой дисциплине в частной военной компании «Вагнер» рассказал ее бывший боец Олег Ипатов в интервью порталу 45.ру. Военнослужащий подчеркнул эффективность правил.
Таким образом бойцам запрещалось употреблять алкоголь и наркотики, мародерствовать и применять насилие по отношению к мирным.
Самая страшная провинность — побег с линии боевого соприкосновения, отказ идти в атаку или «дать заднюю», добавил собеседник.
Читайте также:
Морги Харьковской области переполнены телами боевиков ВСУ
«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ
Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото
Самая страшная провинность — побег с линии боевого соприкосновения, отказ идти в атаку или «дать заднюю», добавил собеседник.
«Они поддерживали дисциплину на должном уровне. Это очень важно на фронте», — прокомментировал боец.Он резюмировал, что после участия в боевых действиях было трудно адаптироваться к мирной жизни. После ранения мужчина более полугода был в госпитале, а затем вернулся домой.
Читайте также:
Морги Харьковской области переполнены телами боевиков ВСУ
«Визг и паника на Украине»: ВС РФ уничтожили ж/д мост по которому шло оружие для ВСУ
Бойцы ВС РФ оснастили дрон «мангалом» в зоне СВО — фото
Никита Кротов