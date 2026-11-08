Лже-губернатор предложил пенсионеру «решить проблему»
В Хорольском округе Приморского края полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, пытавшихся обмануть 77-летнего местного жителя. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба МВД по Приморью в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, афера началась с сообщения в мессенджере: пенсионеру прислали ссылку на платформу для видеоконференций. Перейдя по ней, мужчина увидел на экране человека, внешне похожего на губернатора региона. Лжеглава субъекта сообщил о кибератаке на администрацию и заявил, что через банковский счет пенсионера за рубеж якобы вывели похищенные средства.
Для «решения проблемы» мошенник переключил мужчину на подельников, представившихся сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. В течение месяца аферисты ежедневно звонили приморцу и убеждали его, что от его имени на нужды недружественного государства перевели 60 млн рублей. Чтобы доказать невиновность, пенсионеру предложили «задекларировать» накопления, передав их внештатному сотруднику безопасности.
Пожилой человек снял в банке 1 млн рублей, однако в последний момент заподозрил неладное и обратился в полицию. Дальнейшее общение проходило под контролем оперативников: заявитель встретился с курьером и передал пакет с муляжом денег. Сразу после получения свертка сотрудники полиции задержали пособницу киберпреступников — ею оказалась 79-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая специально прилетела в Приморье по указанию кураторов.
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