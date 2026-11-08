Лже-губернатор предложил пенсионеру «решить проблему»

08 ноября 2026, 12:18

Приморский пенсионер раскусил аферистов, они действовали от имени губернатора

Фото: istockphoto/artoleshko

В Хорольском округе Приморского края полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, пытавшихся обмануть 77-летнего местного жителя. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба МВД по Приморью в своем телеграм-канале.