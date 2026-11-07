Мошенники обчистили москвича на 225 млн под предлогом «секретной операции»

07 ноября 2026, 16:43

Телефонные аферисты похитили у москвича 225 млн под предлогом спасения денег

Фото: Istock/Дмитрий Коростылев

Телефонные мошенники обманули жителя Москвы на 225 млн рублей под предлогом помощи правоохранителям и спасения сбережений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.