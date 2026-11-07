Достижения.рф

Мошенники обчистили москвича на 225 млн под предлогом «секретной операции»

Телефонные аферисты похитили у москвича 225 млн под предлогом спасения денег
Фото: Istock/Дмитрий Коростылев

Телефонные мошенники обманули жителя Москвы на 225 млн рублей под предлогом помощи правоохранителям и спасения сбережений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.



Схема началась с сообщения якобы из госоргана. Мужчина перешёл по ссылке, ввёл код и получил уведомление о взломе личного кабинета. Затем ему позвонила лжесотрудница «отдела по борьбе с мошенничеством» и переключила на «силовика».

Тот сообщил ложные сведения о доверенности, выяснил данные об имуществе и уговорил установить приложение. После этого жертву убедили участвовать в «секретной операции» по спасению сбережений.

Москвич забрал из банковской ячейки золотые монеты на 12 млн рублей и передал курьеру. Затем продал акции и несколько месяцев снимал накопления со счетов, передавая деньги незнакомцам по паролю. Поняв, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Прокуратура контролирует установление причастных лиц.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0