Мошенники обчистили москвича на 225 млн под предлогом «секретной операции»
Телефонные мошенники обманули жителя Москвы на 225 млн рублей под предлогом помощи правоохранителям и спасения сбережений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
Схема началась с сообщения якобы из госоргана. Мужчина перешёл по ссылке, ввёл код и получил уведомление о взломе личного кабинета. Затем ему позвонила лжесотрудница «отдела по борьбе с мошенничеством» и переключила на «силовика».
Тот сообщил ложные сведения о доверенности, выяснил данные об имуществе и уговорил установить приложение. После этого жертву убедили участвовать в «секретной операции» по спасению сбережений.
Москвич забрал из банковской ячейки золотые монеты на 12 млн рублей и передал курьеру. Затем продал акции и несколько месяцев снимал накопления со счетов, передавая деньги незнакомцам по паролю. Поняв, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы. Прокуратура контролирует установление причастных лиц.
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