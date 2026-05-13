В российской частной клинике ребёнок умер после укола от боли в ухе
В Новороссийске школьник умер после визита к врачу из-за боли в ухе. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Родственники привезли ребёнка в частную клинику «Новомед» с жалобами на температуру и боль в ухе. Тётя погибшего рассказала, что племяннику сделали инъекцию, после чего он потерял сознание.
Женщина сообщила, что её сестра видела сына лежащим на полу: ребёнок посинел, а медики не предпринимали необходимых действий. Отца мальчика в это время отправили в аптеку, потому что в медучреждении не оказалось нужных препаратов.
Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти пациента — он скончался. Семья погибшего требует расследования обстоятельств произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
