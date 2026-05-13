Стало известно о росте числа выпавших из окон детей в Татарстане
За период с апреля по май текущего года в ДРКБ Татарстана уже поступили четверо детей с травмами после падения из окон.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе больницы, один малыш упал с третьего этажа и получил ушиб лёгких, сотрясение и переломы. Другой несовершеннолетний упал с такой же высоты — врачи диагностировали у него переломы позвоночника и бедра.
Ещё один пострадавший выпал с пятого этажа, у него сотрясение мозга и ушиб лёгких. Четвёртый ребёнок упал со второго этажа: он разорвал селезенку и получил сотрясение мозга. За аналогичный период прошлого года произошло три таких случая.
Один малыш выпал из окна второго этажа и получил черепно-мозговую травму. Другой упал с третьего этажа — травма оказалась такой же. Ещё в одном случае пострадавший отделался ушибами после падения со второго этажа.
