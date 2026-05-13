«Выпал из колготок»: В российском детсаду двухлетняя девочка потеряла палец на ноге
В Махачкале в детском саду №22 двухлетняя девочка потеряла палец на ноге. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», инцидент произошёл утром 8 мая.
Сотрудники дошкольного учреждения не вызвали скорую помощь и не поставили в известность родителей, когда те забирали девочку из сада. Позже в больнице медики заявили родственникам, что «палец был утрачен за 2–3 часа до обращения» к ним.
Дедушка пострадавшей рассказал, что по дороге домой девочка жаловалась на боль в ноге. Дома из её колготок выпал фрагмент пальца. Что именно произошло в дошкольной группе, остаётся неизвестным.
В детском саду сообщили, что сейчас по факту ЧП идёт следствие и от дальнейших комментариев отказались. Заведующая учреждением в разговоре с журналистами не стала обсуждать возможный инцидент, заявив: «Давайте только через адвоката».
