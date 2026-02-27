27 февраля 2026, 18:56

В Испании лже-пастор домогался подростков под видом духовных ритуалов

Фото: iStock/Rawf8

Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов» в Испании. Об этом сообщает El Caso.