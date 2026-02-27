Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов»
Лже-пастор совершал насилие над подростками под видом «духовных ритуалов» в Испании. Об этом сообщает El Caso.
По информации следствия, мужчина выдавал себя за пастора и, используя свой авторитет в религиозной среде, завоёвывал доверие девушек и их семей. Пострадавшие утверждают, что он касался их без согласия, оправдывая свои действия «духовными практиками» и подготовкой к браку. Кроме того, он требовал крупные денежные пожертвования. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый не был признан пастором ни одной официальной религиозной организацией.
Первые обращения в полицию поступили в мае 2025 года: пять девушек заявили о предполагаемых домогательствах, среди которых были несовершеннолетние. После этого мужчина покинул Испанию и, как сообщили правоохранительные органы, находился в Канаде.
23 февраля 2026 года подозреваемый вернулся в Каталонию и был задержан в аэропорту Барселоны Эль-Прат по ранее выданному ордеру. На судебном заседании судья принял решение о заключении мужчины под стражу на время следствия, учитывая риск его побега и наличие веских доказательств по делу.
