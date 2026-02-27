Учительницу и ее супруга жестоко убили в Прокопьевске
В Прокопьевске Кемеровской области обнаружили учительницу и ее мужа без признаков жизни. Об этом сообщает NGS42.RU
Трагедия произошла в ночь на четверг, 26 февраля. Согласно предварительной информации, в квартире на улице Главная нашли тело женщины с ножевыми ранениями и застреленного ее супруга-бизнесмена.
Предполагается, что причиной произошедшего могли стать долги мужчины. Следственный комитет уже начал расследование и возбудил уголовное дело.
