Криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске
Криминалист Игнатов: в Смоленске девочку могли похитить для продажи
Девочку, найденную в Смоленске спустя три дня поисков, могли похитить ради получения выгоды. Об этом заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.
Эксперт выдвинул несколько гипотез о мотивах подозреваемого. Согласно одной из них, этот человек выполнял роль посредника.
«Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре», — выразил мнение Игнатов.
Криминалист также допускает возможность похищения с целью получения выкупа, но считает этот вариант маловероятным, поскольку для его реализации необходимо знать множество деталей о финансовом положении семьи и сумме, которую они могут предложить.
По словам Игнатова, похищение могло быть совершено с целью изъятия органов. Эксперт отметил, что мужчина мог похитить несовершеннолетнюю без какой-либо обоснованной причины, однако это возможно только в случае, если у него имеются психические отклонения.