Криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске

27 февраля 2026, 17:04

Криминалист Игнатов: в Смоленске девочку могли похитить для продажи

Фото: iStock/SB Arts Media

Девочку, найденную в Смоленске спустя три дня поисков, могли похитить ради получения выгоды. Об этом заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.





Эксперт выдвинул несколько гипотез о мотивах подозреваемого. Согласно одной из них, этот человек выполнял роль посредника.





«Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре», — выразил мнение Игнатов.