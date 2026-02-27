Достижения.рф

Криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске

Криминалист Игнатов: в Смоленске девочку могли похитить для продажи
Фото: iStock/SB Arts Media

Девочку, найденную в Смоленске спустя три дня поисков, могли похитить ради получения выгоды. Об этом заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов.



Эксперт выдвинул несколько гипотез о мотивах подозреваемого. Согласно одной из них, этот человек выполнял роль посредника.

«Похитить ее могли для продажи в другой регион или даже за границу какой-то бездетной паре», — выразил мнение Игнатов.

Криминалист также допускает возможность похищения с целью получения выкупа, но считает этот вариант маловероятным, поскольку для его реализации необходимо знать множество деталей о финансовом положении семьи и сумме, которую они могут предложить.

По словам Игнатова, похищение могло быть совершено с целью изъятия органов. Эксперт отметил, что мужчина мог похитить несовершеннолетнюю без какой-либо обоснованной причины, однако это возможно только в случае, если у него имеются психические отклонения.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0