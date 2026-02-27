Ребенок перепутал петарду с конфетой и получил травмы

27 февраля 2026, 16:43

8World: в Китае ребенок получил травмы, перепутав петарду с конфетой

Фото: iStock/ricardvaque

В Китае ребенок получил травму после того, как принял петарду за конфету и положил ее в рот. Об этом сообщает 8World.