Ребенок перепутал петарду с конфетой и получил травмы

8World: в Китае ребенок получил травмы, перепутав петарду с конфетой
Фото: iStock/ricardvaque

В Китае ребенок получил травму после того, как принял петарду за конфету и положил ее в рот. Об этом сообщает 8World.



По предварительным данным, мать показывала ребёнку, как обращаться с петардами, но отвлеклась на мгновение. В её отсутствие малыш принял одну из хлопушек за лакомство и положил её в рот, после чего устройство сработало, вызвав искры и громкий звук.

Ребёнок заплакал от боли, а мать поспешила оказать помощь. Позже она рассказала, что у малыша травмирован язык, но повреждения оказались незначительными, и жизни ничего не угрожает. Женщина также выразила сожаление о том, что не смогла лучше проконтролировать ситуацию.

Екатерина Коршунова

