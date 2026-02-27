Ребенок перепутал петарду с конфетой и получил травмы
В Китае ребенок получил травму после того, как принял петарду за конфету и положил ее в рот. Об этом сообщает 8World.
По предварительным данным, мать показывала ребёнку, как обращаться с петардами, но отвлеклась на мгновение. В её отсутствие малыш принял одну из хлопушек за лакомство и положил её в рот, после чего устройство сработало, вызвав искры и громкий звук.
Ребёнок заплакал от боли, а мать поспешила оказать помощь. Позже она рассказала, что у малыша травмирован язык, но повреждения оказались незначительными, и жизни ничего не угрожает. Женщина также выразила сожаление о том, что не смогла лучше проконтролировать ситуацию.
