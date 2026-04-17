Лжедетектив следил за женщиной в российском городе
В Чите задержали местного жителя, подозреваемого в незаконной частной детективной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Забайкальскому краю.
По версии следствия, мужчина принял заказ от третьего лица на скрытое наблюдение за женщиной за денежное вознаграждение. Во время выполнения задания он вел фото- и видеосъемку потерпевшей без ее согласия в общественных местах, включая торговый центр и кафе, после чего передал материалы клиенту. За свои услуги лжедетектив получил 50 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по первой части статьи 137 УК. При обыске у фигуранта изъяли специальные технические средства, с помощью которых он собирал информацию. В ведомстве отметили, что его действия нарушили конституционные права гражданки на неприкосновенность частной жизни.
Ранее сообщалось, что итальянец два года следил за бывшей возлюбленной с помощью дрона и довел ее до психического расстройства.
