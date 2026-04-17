В Казани из заднего прохода пенсионера за неделю извлекли гранёный стакан и рюмку
Пенсионера экстренно прооперировали в Казани — у него извлекли рюмку из заднего прохода. Неделю назад из него же достали гранёный стакан. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Родственники дважды за неделю вызывали скорую помощь для 70-летнего мужчины. В первый раз он заявил, что случайно «упал» на стакан. Его госпитализировали, чтобы извлечь застрявший предмет.
После быстрого восстановления пациент решил попробовать более мелкий сосуд — стопку. Однако это привело к ещё более серьёзным последствиям: маленькая рюмка застряла, и попытки извлечь её самостоятельно оказались опасными для жизни. Семье вновь пришлось спасать пенсионера, на этот раз потребовалась сложная операция.
Пожилой мужчна снова оправдался перед хирургами, утверждая, что ноги его плохо держат, поэтому он упал на рюмку. После выписки мужчине рекомендовали быть осторожнее и больше не падать.
Читайте также: