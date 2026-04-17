Пятеро россиян организовали нарколабораторию и изготовили почти 100 кг мефедрона

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали пятерых организаторов нарколаборатории в Тамбовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.



Россияне открыли производство в помещении на территории Гавриловского муниципального округа. Из незаконного оборота изъяли более 97 килограммов мефедрона, а также химическое оборудование, реактивы и свыше пяти тысяч литров прекурсоров.

Уголовное дело возбудили по пятой части статьи 228.1 УК: «Незаконное производстве наркотиков в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Лидия Пономарева

