Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Москве
В Москве на стройке на улице Автозаводская двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второго доставили в больницу. Об этом сообщила столичная прокуратура.
По данным ведомства, пострадавшие — сотрудники подрядной организации. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте происшествия, его коллегу госпитализировали.
Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Надзорное ведомство также обеспечит принятие процессуального решения по итогам доследственной проверки.
Ранее рабочий упал в резервуар со щелочью в Оренбуржье.
