17 апреля 2026, 11:25

Прокуратура: Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Москве

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Москве на стройке на улице Автозаводская двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второго доставили в больницу. Об этом сообщила столичная прокуратура.