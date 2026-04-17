Рабочий упал с высоты на стройке и погиб в Москве

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Москве на стройке на улице Автозаводская двое рабочих упали с высоты. Один из них погиб, второго доставили в больницу. Об этом сообщила столичная прокуратура.



По данным ведомства, пострадавшие — сотрудники подрядной организации. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте происшествия, его коллегу госпитализировали.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств и причин случившегося. Надзорное ведомство также обеспечит принятие процессуального решения по итогам доследственной проверки.

Ранее рабочий упал в резервуар со щелочью в Оренбуржье.

Никита Кротов

