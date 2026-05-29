Лжегадалка из Подмосковья похитила у пенсионерок более 546 тысяч рублей
В Подмосковье лжегадалка под предлогом снятия «порчи» похитила у двух пенсионерок деньги и ювелирные украшения на сумму свыше 546 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в августе 2025 года 42-летняя ранее судимая за мошенничество женщина остановила на улице 60-летнюю пенсионерку и заявила, что на нее «наложена порча». Затем она пришла к потерпевшей домой, провела «обряд» с яйцами и полотенцем и уговорила отдать все сбережения и золото. Мошенница получила 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги. После этого она спрятала ценности в сумку, приклеила скотчем к спине хозяйки газету и велела не снимать ее до утра. Затем злоумышленница заставила женщину ходить по квартире со свечой, читать молитву и не оборачиваться, а сама ушла.
Через девять дней она по той же схеме обманула 63-летнюю пенсионерку. На улице лжегадалка напугала ее «порчей на детях и внуках», а в квартире забрала 370 тысяч рублей и ювелирные изделия. Деньги и украшения она завернула в газету, подменила пустым свертком и привязала его шарфом к спине потерпевшей, запретив снимать два часа. Пенсионерки позже нашли на спинах вместо денег клочки газет и обратились в полицию. Суд признал женщину виновной и с учетом опасного рецидива назначил четыре года колонии общего режима.
