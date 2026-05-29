Мужчина попал под поезд после побега от полиции в Великобритании
Подозреваемый, сбежавший из автомобиля для перевозки осужденных, погиб под колесами поезда. Инцидент произошел в английском графстве Хартфордшир.
Как сообщает газета Standard, мужчина воспользовался остановкой конвойного транспорта на обочине и скрылся. Правоохранители незамедлительно начали поиски беглеца. Вскоре его тело обнаружили на железнодорожных путях возле станции. По предварительной информации, сбежавший попал под поезд.
Газета не сообщает, в чем конкретно обвиняли погибшего, и по какому делу его должны были доставить в суд. Однако при побеге подозреваемый ранил двух конвоиров.
Ранее жителю Австрии, готовившему теракт на концерте певицы Тейлор Свифт, вынесли приговор. Следующие 15 лет мужчина проведет в местах лишения свободы.
