В Барнауле из-за пожара эвакуировали сотрудников предприятия
Пожар вспыхнул на территории производственного здания в Барнауле. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Из опасной зоны оперативно эвакуировали 12 сотрудников предприятия. Согласно открытым источникам, пожар произошел в хозяйственном корпусе «Барнаульского водоканала».
Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.
Недавно в Москве вспыхнуло здание гостиницы «Акварель», в котором находились сотни постояльцев. Часть людей смогла самостоятельно покинуть горящий хостел.
