Достижения.рф

В Барнауле из-за пожара эвакуировали сотрудников предприятия

Фото: istockphoto/O_Lypa

Пожар вспыхнул на территории производственного здания в Барнауле. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал. Из опасной зоны оперативно эвакуировали 12 сотрудников предприятия. Согласно открытым источникам, пожар произошел в хозяйственном корпусе «Барнаульского водоканала».

Причины возгорания пока не установлены. На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС.

Недавно в Москве вспыхнуло здание гостиницы «Акварель», в котором находились сотни постояльцев. Часть людей смогла самостоятельно покинуть горящий хостел.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0