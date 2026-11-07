Лжеминеры самолетов в Европе пригрозили продолжить рассылку угроз
Предполагаемые авторы писем с угрозами взрывов на пассажирских самолетах в Европе заявили, что не собираются останавливаться. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст послания, поступившего нескольким европейских СМИ.
В письме неизвестные пригрозили взрывами не только самолетов, но и круизных лайнеров, станций метро и поездов — произошедшее на этой неделе они называют лишь началом своей деятельности. Отправитель представляется одним из руководителей группировки, рассылавшей предупреждения о возможных бомбах на авиалайнерах.
Прежние угрозы вызвали волну задержек и отмен рейсов, хотя саперы так и не нашли взрывных устройств в самолетах. Новая серия писем пришла в редакции RTE, Mediahuis, Virgin Media Television, Independent News Media и Sky News.
5 ноября сообщения об угрозе взрывов на борту получили восемь самолетов, выполнявших рейсы между европейскими городами, — все они оказались ложными. Аналогичные сигналы поступили еще на четыре лайнера, пролетавших над Францией. До этого о бомбах на борту сообщали еще семи самолетам в небе над Европой.
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