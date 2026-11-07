Лжеминеры самолетов в Европе пригрозили продолжить рассылку угроз

07 ноября 2026, 05:06

FT: авторы авиаугроз в Европе заявили о намерении продолжить рассылку угроз

Фото: iStock/Dushlik

Предполагаемые авторы писем с угрозами взрывов на пассажирских самолетах в Европе заявили, что не собираются останавливаться. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на текст послания, поступившего нескольким европейских СМИ.