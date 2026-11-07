Мальчик умер после укола антибиотика на приеме у врача
В Казахстане восьмиклассник по имени Максим скончался в больнице после введения дозы антибиотика. О трагическом происшествии сообщает Tengri News со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, проблемы со здоровьем у школьника начались в августе: при обследовании у него выявили увеличенные лимфоузлы. Врачи назначили два курса лечения, включая антибиотики, однако его состояние не улучшилось. В октябре инфекционист прописала другой антибиотик — после его введения у мальчика появились рвотные позывы, а все тело начало «простреливать». Медики попытались спасти пациента, но у него начались судороги, и он потерял сознание.
В итоге ребенка подключили к ИВЛ. Врачи боролись за школьника жизнь семь дней, но спасти его не смогли. Родители посчитали, что причиной трагедии стала аллергическая реакция на препарат, и обратились в полицию. У семьи есть вопросы не только к самой медицинской услуге, но и к документам: по их словам, в бумагах указан не тот объем, который медики обсуждали при процедуре.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка — она должна установить все обстоятельства случившегося.
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