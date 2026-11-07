Мальчик умер после укола антибиотика на приеме у врача

07 ноября 2026, 00:15

В Казахстане восьмиклассник умер после укола антибиотика в больнице

Фото: iStock/wattanaphob

В Казахстане восьмиклассник по имени Максим скончался в больнице после введения дозы антибиотика. О трагическом происшествии сообщает Tengri News со ссылкой на местные СМИ.