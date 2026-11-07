В Бразилии внедорожник протаранил магазин одежды во время прямого эфира
В бразильском Манаусе внедорожник Jeep Renegade протаранил магазин одежды в тот момент, когда его владелица вела прямую трансляцию. В результате аварии пострадала сотрудница бутика, сообщило издание A Crítica со ссылкой на полицию.
Авария произошла 5 ноября около 16:30 на авеню Жуан Валериу в районе Виейралвис. Хозяйка магазина Use Guta Store Дайлане Аугуста да Силва Баба в это время показывала покупателям одежду и рассказывала о скидках к Черной пятнице. В какой-то момент автомобиль пробил витрину и заехал прямо в торговый зал. Одна из сотрудниц получила ссадины в области плеча, а сама владелица бутика после ДТП пожаловалась на боли в теле и обратилась к медикам — те установили, что угрозы ее жизни нет.
Позже водительница внедорожника объяснила правоохранителям, что уснула за рулем и потеряла управление. После столкновения она осталась на месте ДТП и дождалась приезда полиции, чтобы дать объяснения. В настоящее время стражи порядка выясняют точные причины и обстоятельства произошедшего.
Момент удара попал на запись прямого эфира и уличные камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина внезапно врезается в магазин во время демонстрации одежды, разбивая витрину.
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