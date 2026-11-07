В Бразилии внедорожник протаранил магазин одежды во время прямого эфира

07 ноября 2026, 01:19

Фото: iStock/AnnaStills

В бразильском Манаусе внедорожник Jeep Renegade протаранил магазин одежды в тот момент, когда его владелица вела прямую трансляцию. В результате аварии пострадала сотрудница бутика, сообщило издание A Crítica со ссылкой на полицию.