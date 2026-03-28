Лжесотрудники «ЦБ» и «РКН» выманили у россиянки более 10 млн руб
В Новороссийске жертвой мошенников стала 43-летняя женщина, лишившаяся более десяти миллионов рублей. Как сообщили в региональном МВД, злоумышленники действовали в течение месяца. Сначала она получила уведомление о якобы блокировке аккаунта на «Госуслугах», а затем ей начали звонить лжесотрудники Роскомнадзора, Центробанка и правоохранительных органов.
Аферисты оказывали на женщину психологическое давление, запугивая уголовной ответственностью за подозрительные финансовые операции, которые будто бы были проведенными от ее имени. Убедив жертву, что спасти сбережения можно только срочным переводом на «безопасный счет», они добились своего.
Следуя указаниям мошенников, потерпевшая через криптообменник провела три транзакции. Деньги конвертировались в криптовалюту и оказались в руках злоумышленников.
Осознав, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.
