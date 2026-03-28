Лжесотрудники «ЦБ» и «РКН» выманили у россиянки более 10 млн руб

МВД: Мошенники выманили у россиянки более 10 млн руб в Новороссийске

В Новороссийске жертвой мошенников стала 43-летняя женщина, лишившаяся более десяти миллионов рублей. Как сообщили в региональном МВД, злоумышленники действовали в течение месяца. Сначала она получила уведомление о якобы блокировке аккаунта на «Госуслугах», а затем ей начали звонить лжесотрудники Роскомнадзора, Центробанка и правоохранительных органов.